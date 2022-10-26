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В Кремле заявили, что в курсе сообщений о Собчак и её статусе по делу о вымогательстве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в Кремле в курсе сообщений о том, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве.
В Кремле заявили, что в курсе сообщений о Собчак и её статусе по делу о вымогательстве
  • РИА Новости

«Видели», — сказал Песков.

Ранее появилась информация, что Ксения Собчак уехала из России 24 октября. Телеведущая на автомобиле пересекла границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу. Через КПП «Видзы» она уехала в Литву. Как стало известно RT, Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая.

Коммерческий директор Ксении Собчак также, как сообщается, проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

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