В ГУ МВД России рассказали о новых видах мошенничества в сети
- РИА Новости
Новые преступления включают в себя рассылки смс-сообщений или ложной информации через мессенджеры. Пострадавшим пишут о том, что они выиграли в розыгрышах или лотереях, но для получения денежного приза нужно ввести данные банковской карты, заявил Отраднов в ходе пресс-конференции, прошедшей в редакции «Вечерней Москвы».
По его словам, также мошенники через мессенджеры обращаются к гражданам от имени популярных крупных компаний и предлагают высокооплачиваемую работу. «Соискателям» также предлагается сделать денежный перевод.
Зачастую гражданам предлагают купить электронику через интернет с доставкой и внести предоплату, однако после перевода средств мошенники перестают выходить на связь.
Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.