В ГУ МВД России рассказали о новых видах мошенничества в сети

Заместитель начальника 6-го отдела УУР столичного ГУ МВД России Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Вячеслав Отраднов сообщил о новых распространённых видах преступлений, осуществляемых посредством мессенджеров и смс-сообщений.

Новые преступления включают в себя рассылки смс-сообщений или ложной информации через мессенджеры. Пострадавшим пишут о том, что они выиграли в розыгрышах или лотереях, но для получения денежного приза нужно ввести данные банковской карты, заявил Отраднов в ходе пресс-конференции, прошедшей в редакции «Вечерней Москвы».

По его словам, также мошенники через мессенджеры обращаются к гражданам от имени популярных крупных компаний и предлагают высокооплачиваемую работу. «Соискателям» также предлагается сделать денежный перевод.

Зачастую гражданам предлагают купить электронику через интернет с доставкой и внести предоплату, однако после перевода средств мошенники перестают выходить на связь.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.