СК: муниципальный депутат Петербурга помог незаконно легализовать 100 тысяч мигрантов

В Следственном комитете Санкт-Петербурга заявили, что муниципальный депутат Петербурга и его сообщники подозреваются в оказании помощи по незаконной легализации не менее 100 тыс. мигрантов.

«По данным следствия, один из подозреваемых, являясь депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге, создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учёт иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Преступная группировка с помощью электронной передачи данных о постановке и снятии с миграционного учёта, а также через прямую подачу бумаг в различные службы организовала постановку не менее 100 тыс. мигрантов на учёт по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать в данных помещениях.

При этом «приняли на учёт» мигрантов целый ряд организаций Петербурга, якобы оказывающих услуги по временному размещению граждан.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое мужчин и три женщины. Организатор преступного сообщества при попытке скрыться от следствия задержан на территории Рязанской области», — отмечает ведомство.

Как указали в СК, по факту выявленной информации расследуется уголовное дело, по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции). Также, так как в ходе следствия были установлены множественные участники преступной группы, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества).

В ноябре 2021 года ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся нелегальным оформлением мигрантам российского гражданства.