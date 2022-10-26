Исследование показало, что 42% россиян не любят заниматься уборкой

Новое исследование показало, что 42% опрошенных россиян не любят заниматься уборкой.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис Delivery Club и компанию Aventica.

Второе место в списке нелюбимых россиянами дел заняла работа (26%), третье — поездки на общественном транспорте (24%).

Почти четверть участников исследования назвали закупку продуктов и процесс приготовления еды наиболее неприятной рутиной.

Самой приятной активностью участники опроса назвали сон (64%). Далее следуют приём пищи (51%) и совместное времяпровождение с детьми или друзьями (49%).

Ранее сайт kp.ru сообщал, что большинство россиян назвали зарплату главным в работе.