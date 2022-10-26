Психолог Веракса заявил, что дошкольникам можно проводить с гаджетами около часа в день

Завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ имени Ломоносова, академик РАО Александр Веракса заявил, что дошкольникам можно проводить свободное время с гаджетами около одного часа в день.

«Час в день — это оптимальный вариант. Но, конечно, важно, чтобы взрослый был причастен хотя бы к обсуждению того, что происходит на экране. Такое обсуждение может снизить негативное воздействие гаджетов на ребёнка», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, дети, у которых зависимость от гаджетов сформировалась в 5 — 7 лет, в школе проводят времени в смартфоне ещё больше, что снижает их уровень саморегуляции.

Ранее стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.