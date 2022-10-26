Шойгу: проводится тренировка массированного ядерного удара в ответ на удар противника
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что под руководством российского лидера Владимира Путина проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Путин из ситуационного центра наблюдает за тренировкой стратегических сил сдерживания.
В феврале российские силы сдерживания были переведены в особый режим боевого дежурства.
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