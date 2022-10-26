Узнать больше

Шойгу: проводится тренировка массированного ядерного удара в ответ на удар противника

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что под руководством российского лидера Владимира Путина проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
Шойгу: проводится тренировка массированного ядерного удара в ответ на удар противника
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин из ситуационного центра наблюдает за тренировкой стратегических сил сдерживания.

В феврале российские силы сдерживания были переведены в особый режим боевого дежурства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить