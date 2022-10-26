Шойгу: проводится тренировка массированного ядерного удара в ответ на удар противника

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что под руководством российского лидера Владимира Путина проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

РИА Новости