Политолог Бальбек поддержал продление действия спецмер в сфере внешнеэкономической деятельности

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT продление действия спецмер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года.

«Без сомнения, наша экономика нуждается в серьёзных революционных преобразованиях, а указ президента эту необходимость подчёркивает. В то же время некоторым нашим предприятиям нужно создать не «бумажное«», а реальное импортозамещение. Запрет на ввоз определённой продукции я тоже считаю оправданным», — пояснил собеседник RT.

По его словам, сейчас наша страна «встряхнулась», выяснилось, что многие компоненты предстоит делать самим, а не обманывать самих себя, импортируя эту продукцию.

«Да и страны коллективного Запада нужно перестать баловать российскими товарами, ведь, как оказалось, даже авиационные гиганты США зависят от российской металлургии. Да и полупроводники без российских компонентов очень сложно сделать. Так что как они — так и мы», — заключил Бальбек.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие спецмер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года.

В частности, в документе говорится о том, что ряд стран коснётся запрет на ввоз и вывоз из России определённых видов продукции и сырья в текущем и следующем годах.