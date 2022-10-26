Узнать больше

Политолог Бальбек поддержал продление действия спецмер в сфере внешнеэкономической деятельности

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT продление действия спецмер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года.
Политолог Бальбек поддержал продление действия спецмер в сфере внешнеэкономической деятельности
  • РИА Новости

«Без сомнения, наша экономика нуждается в серьёзных революционных преобразованиях, а указ президента эту необходимость подчёркивает. В то же время некоторым нашим предприятиям нужно создать не «бумажное«», а реальное импортозамещение. Запрет на ввоз определённой продукции я тоже считаю оправданным», — пояснил собеседник RT. 

По его словам, сейчас наша страна «встряхнулась», выяснилось, что многие компоненты предстоит делать самим, а не обманывать самих себя, импортируя эту продукцию.

«Да и страны коллективного Запада нужно перестать баловать российскими товарами, ведь, как оказалось, даже авиационные гиганты США зависят от российской металлургии. Да и полупроводники без российских компонентов очень сложно сделать. Так что как они — так и мы», — заключил Бальбек. 

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие спецмер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года.

В частности, в документе говорится о том, что ряд стран коснётся запрет на ввоз и вывоз из России определённых видов продукции и сырья в текущем и следующем годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить