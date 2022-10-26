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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла в свою семью ребёнка из Мариуполя

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RT
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова стала приёмной мамой для мальчика из Мариуполя. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине со дня назначения на пост детского омбудсмена.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла в свою семью ребёнка из Мариуполя
  • РИА Новости

«Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребёнка», — сказала Львова-Белова.

Она также уточнила, что всего из зоны специальной военной операции были эвакуированы в Россию до двух тысяч детей-сирот из социальных учреждений.

По словам уполномоченного, 350 сирот из Донбасса уже устроены в приёмные семьи в 16 регионах России, но ещё тысяча детей ждут новых родителей.

Львова-Белова также сообщила, что информация об этих детях будет в скором времени размещена в государственном информационном банке данных и станет доступной для всех кандидатов в усыновители и опекуны.

При этом она добавила, что формирует команду для мониторинга ситуации в новых российских регионах и синхронизации нормативной базы.

«В ЛНР, например, должность уполномоченного по правам ребёнка была и раньше, а вот в ДНР её ещё предстоит ввести», — сказала она.

Детский омбудсмен также призвала россиян активнее оказывать гуманитарную помощь детям, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Было доставлено 120 тонн гуманитарного груза для 7500 детей Донбасса», — отметила она, подводя итоги года своей работы.

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