Исследование: 28% россиян огорчаются при встрече с одинаково одетыми с ними людьми

Из результатов исследования, проведённого ювелирным брендом SOKOLOV и аналитическим агентством А2:Research, следует, что 28% россиян расстраиваются, когда видят людей в такой же одежде, как у них.

Так, пишут «Известия», 90% россиян сообщили, что встречали людей в таких же вещах, как у них, при этом чаще всего это происходит с одеждой из массмаркета (66%). Каждый четвёртый опрошенный встречал людей с похожей сумкой, столько же — в такой же обуви.

В таких ситуациях 28% россиян испытывают грусть, ещё 18% — злость. В то же время 27% респондентов, напротив, это забавляет.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.