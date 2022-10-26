Исследование: 28% россиян огорчаются при встрече с одинаково одетыми с ними людьми
- Gettyimages.ru
Так, пишут «Известия», 90% россиян сообщили, что встречали людей в таких же вещах, как у них, при этом чаще всего это происходит с одеждой из массмаркета (66%). Каждый четвёртый опрошенный встречал людей с похожей сумкой, столько же — в такой же обуви.
В таких ситуациях 28% россиян испытывают грусть, ещё 18% — злость. В то же время 27% респондентов, напротив, это забавляет.
По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.