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Россияне рассказали о своём отношении к квартирным счётчикам

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Специалисты компании «Домиленд» провели исследование и выяснили, что у 21% россиян в доме установлен счётчик воды, ещё у 14% — счётчик электроэнергии, у 2% — счётчик тепла.
Россияне рассказали о своём отношении к квартирным счётчикам
  • РИА Новости

При этом, как пишет «Газета.Ru», все озвученные приборы оказались лишь у трети россиян — 34%, ещё 29% опрошенных не знают, какие счётчики у них стоят.

Отмечается, что 50% респондентов ежемесячно сверяют и передают показания тех или иных ИПУ. 12% стараются взять это за правило, 4% передают, но очень редко. Более трети респондентов этого вообще не делают.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.

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