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Автоэксперт Моржаретто посоветовал не ориентироваться на календарь при замене шин

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Автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал российским автомобилистам менять летнюю резину на зимнюю, ориентируясь на погодные условия, а не на календарь.
Автоэксперт Моржаретто посоветовал не ориентироваться на календарь при замене шин
  • Gettyimages.ru

«Менять резину на автомобиле с летней на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже +5 °С. Это значит, что, например, днём может быть +9 °С, а ночью — -1 °С. Когда такая температура на протяжении недели держится, то это сигнал, что пора менять», — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Он также предупредил, что медлить со сменой резины не стоит, в противном случае возрастает риск попасть в ДТП.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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