«Ъ»: бренд смартфонов Inoi ушёл из России в Эстонию
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Отмечается, что на сайте производителя убраны регионы Россия и Белоруссия, вместо них используется флаг СНГ.
Как заявил изданию представитель бренда, компания «не даёт комментарии в России, поскольку она эстонская».
При этом близкий к компании источник заявил газете, что бренд Inoi ушёл из России около месяца назад.
Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.