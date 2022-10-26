Узнать больше

«Ъ»: бренд смартфонов Inoi ушёл из России в Эстонию

Короткая ссылка
Отечественный бренд смартфонов и кнопочных телефонов Inoi (ООО «Иной») ушёл из России в Эстонию. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Ъ»: бренд смартфонов Inoi ушёл из России в Эстонию
  • © inoi.com

Отмечается, что на сайте производителя убраны регионы Россия и Белоруссия, вместо них используется флаг СНГ. 

Как заявил изданию представитель бренда, компания «не даёт комментарии в России, поскольку она эстонская».

При этом близкий к компании источник заявил газете, что бренд Inoi ушёл из России около месяца назад.

Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить