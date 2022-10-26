«Ъ»: бренд смартфонов Inoi ушёл из России в Эстонию

Отечественный бренд смартфонов и кнопочных телефонов Inoi (ООО «Иной») ушёл из России в Эстонию. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что на сайте производителя убраны регионы Россия и Белоруссия, вместо них используется флаг СНГ.

Как заявил изданию представитель бренда, компания «не даёт комментарии в России, поскольку она эстонская».

При этом близкий к компании источник заявил газете, что бренд Inoi ушёл из России около месяца назад.

Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.