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Ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября

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Росавиация сообщила, что ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября.
Ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября
  • РИА Новости

Как уточняется, временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ранее в Росавиации сообщили, что правительством России системно принимаются меры по поддержке авиапрома с целью сохранения и развития авиатранспортной доступности.

Объём средств, которые будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России на лизинг авиационных судов, составит 500 млрд рублей.

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