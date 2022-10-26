Росавиация сообщила, что ограничение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября.

Как уточняется, временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ранее в Росавиации сообщили, что правительством России системно принимаются меры по поддержке авиапрома с целью сохранения и развития авиатранспортной доступности.

Объём средств, которые будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России на лизинг авиационных судов, составит 500 млрд рублей.