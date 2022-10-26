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В Петербурге обрушилась кровля горящего склада

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На горящем складе в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади 9 тыс. кв. м, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

«Произошло обрушение кровли на площади 9 тыс. кв. м», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар, площадь возгорания составляет 12 тыс. кв. м. 

Возгорание было локализовано.

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