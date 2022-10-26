В Петербурге обрушилась кровля горящего склада
На горящем складе в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади 9 тыс. кв. м, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.
«Произошло обрушение кровли на площади 9 тыс. кв. м», — приводит ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар, площадь возгорания составляет 12 тыс. кв. м.
Возгорание было локализовано.
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