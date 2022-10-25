В Москве появился 95-тысячный адресный указатель

В Москве установили 95-тысячный адресный указатель. Он размещён на доме № 1 по проспекту Маршала Жукова.

Об этом сообщает НТВ.

В здании находятся подразделения Россельхознадзора и Федеральной налоговой службы.

«С 2014 года ведётся данная работа, позволяющая в единой системе навигации и с использованием самых современных технологий помогать людям не потеряться в городе, найти нужный дом, нужный социальный объект», — заявил Евгений Балашов, руководитель ГБУ «МАЦ».

Единая система навигации также связывает все виды транспорта. Для неё создан собственный визуальный стиль, разработан шрифт.

Ранее НСН сообщала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» создали спортивный кластер для занятий физкультурой на свежем воздухе.