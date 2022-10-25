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В России запустили проект «Народов много — Родина одна»

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В России стартовал проект «Народов много — Родина одна».
В России запустили проект «Народов много — Родина одна»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Проект рассказывает о народах России, их истории, традициях, о достижениях людей разных национальностей, которыми гордится страна. Ролики в социальных сетях набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. А значит, это востребовано обществом», — заявил председатель общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Владимир Васильев.

Главные цели проекта — гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что акция «Большой этнографический диктант» состоится в Севастополе.

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