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В Новой Москве открыли движение по дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка

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В Новой Москве запустили движение по дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка.
В Новой Москве открыли движение по дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка

Об этом сообщает НТВ.

Как заявил мэр Сергей Собянин, новая трасса позволит местным жителям сократить время в пути.

Также снизится нагрузка на Варшавское и Калужское шоссе.

Протяжённость дороги — более 11 км. В 2021 году был открыт первый участок от Бутова до Щербинки, теперь запустили движение по оставшемуся отрезку.

Ранее НСН сообщала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» создали спортивный кластер для занятий физкультурой на свежем воздухе.

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