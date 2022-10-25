В Новой Москве открыли движение по дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка
Об этом сообщает НТВ.
Как заявил мэр Сергей Собянин, новая трасса позволит местным жителям сократить время в пути.
Также снизится нагрузка на Варшавское и Калужское шоссе.
Протяжённость дороги — более 11 км. В 2021 году был открыт первый участок от Бутова до Щербинки, теперь запустили движение по оставшемуся отрезку.
Ранее НСН сообщала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» создали спортивный кластер для занятий физкультурой на свежем воздухе.