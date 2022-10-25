В Новой Москве открыли движение по дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка

В Новой Москве запустили движение по дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка.

Об этом сообщает НТВ.

Как заявил мэр Сергей Собянин, новая трасса позволит местным жителям сократить время в пути.

Также снизится нагрузка на Варшавское и Калужское шоссе.

Протяжённость дороги — более 11 км. В 2021 году был открыт первый участок от Бутова до Щербинки, теперь запустили движение по оставшемуся отрезку.

Ранее НСН сообщала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» создали спортивный кластер для занятий физкультурой на свежем воздухе.