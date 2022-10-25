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Главный архитектор Москвы Кузнецов рассказал о векторах развития столицы

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о векторах развития столицы.
Главный архитектор Москвы Кузнецов рассказал о векторах развития столицы
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что первый вектор — это архитектура города вне зданий.

«Эта жизнь на городских улицах должна быть в высшей степени удобной: ты выходишь утром на пробежку не потому, что хочешь похудеть, а потому что тебе приятно бежать, и маршрут понятен, и есть вариации. Город существует для тебя, и ты это ощущаешь во всём», — пояснил Кузнецов.

По его словам, второй вектор — это развитие районов Москвы, отдалённых от центра.

Как отметил архитектор, каждый район должен иметь свою индивидуальную особенность.

«Живя, к примеру, в Троицком округе, у тебя не возникает потребности стремиться в центр, потому что всё самое интересное сосредоточено рядом с домом. Люди будут выбирать жильё в том или ином районе не из-за того, что у них ограничен бюджет, а потому что именно тут им здорово», — сказал Кузнецов.

Ранее НСН сообщала, что в столичном парке «Покровское-Стрешнево» создали спортивный кластер для занятий физкультурой на свежем воздухе.

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