Россияне с 2025 года начнут получать статус предпенсионера автоматически

Минтруд с 2025 года намерен сообщать россиянам о том, что их статус изменился и они стали предпенсионерами. Это будет происходить в беззаявительном порядке.

«С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала «Госуслуги», — сказали в министерстве.

Законопроект об этом уже представлен на общественное обсуждение, сказали там.

«Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста, обратившись в отделение Пенсионного фонда лично или через портал Госуслуг», — напомнили в Минтруде.

В мае премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%.