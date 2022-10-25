Россияне с 2025 года начнут получать статус предпенсионера автоматически
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«С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала «Госуслуги», — сказали в министерстве.
Законопроект об этом уже представлен на общественное обсуждение, сказали там.
«Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста, обратившись в отделение Пенсионного фонда лично или через портал Госуслуг», — напомнили в Минтруде.
В мае премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%.