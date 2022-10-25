Доцент Никольская прогнозирует популярность Турции и Египта у туристов в 2023 году

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская заявила, что в 2023 году лидерами по выездному туризму в России по-прежнему будут Турция, Египет, ОАЭ и Иран, а также Грузия, Казахстан, Армения и Абхазия.

«Из видов туризма будут популярны семейный, детский, пляжный, экологический и спортивный туризм, а также все виды санаторно-курортного лечения. Большой спрос туристов сохранится в Краснодарский край, Сочи, Геленджик, Калининград, Алтайский край и Карелию», — сказала она в беседе с ИА REGNUM.

По её мнению, всё более популярными становятся путешествия на Кавказ, Камчатку, Байкал, Сахалин, в Татарстан и Владивосток.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.