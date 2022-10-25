Узнать больше

Вирусолог Ларичев высказался о будущем пандемии

Короткая ссылка
Вирусолог Виктор Ларичев высказался о будущем пандемии коронавируса.
Вирусолог Ларичев высказался о будущем пандемии
  • Gettyimages.ru
  • © Moyo Studio

«Конечно, сказать, что побеждён — нет. Ещё есть случаи заболевания, значит, ещё не побеждён. Чисто теоретически, может вернуться, конечно. Изменится штамм сильно, будет так, как сейчас «омикрон» отличается от «дельты», и заболеваемость может подняться», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, единственным средством профилактики является вакцинация.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить