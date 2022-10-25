Вирусолог Ларичев высказался о будущем пандемии

Вирусолог Виктор Ларичев высказался о будущем пандемии коронавируса.

«Конечно, сказать, что побеждён — нет. Ещё есть случаи заболевания, значит, ещё не побеждён. Чисто теоретически, может вернуться, конечно. Изменится штамм сильно, будет так, как сейчас «омикрон» отличается от «дельты», и заболеваемость может подняться», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, единственным средством профилактики является вакцинация.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.