Мишустин: на горячую линию по частичной мобилизации поступило 1,5 млн звонков

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступило 1,5 млн звонков.

В ходе заседания координационного совета по поддержке ВС России он напомнил, что действует горячая линия по номеру 122.

«Туда поступило порядка 1,5 млн звонков, причём их количество планомерно снижается», — заявил премьер.

Также Мишустин заявил, что в базе данных горячей линии более 600 ответов, она расширяется по мере поступления вопросов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».