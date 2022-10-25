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В Москве начали принимать заявки на участие в чемпионате по технологическому предпринимательству

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В столице пройдёт молодёжный чемпионат по технологическому предпринимательству. В проекте «Технолидеры Москвы» могут принять участие команды школьников и студентов. Приём заявок уже начался.
В Москве начали принимать заявки на участие в чемпионате по технологическому предпринимательству

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Принять участие в конкурсе смогут 60 команд. Им будут помогать наставники — профильные специалисты и руководители успешных стартапов. С ними ребята доработают свои решения и подготовятся к презентации», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Представить свои работы участники смогут 26 ноября. Эксперты и инвесторы выберут десять лучших проектов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что форум «Время возможностей для самозанятых» пройдёт 28 октября в Московской области.

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