В Москве начали принимать заявки на участие в чемпионате по технологическому предпринимательству
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Принять участие в конкурсе смогут 60 команд. Им будут помогать наставники — профильные специалисты и руководители успешных стартапов. С ними ребята доработают свои решения и подготовятся к презентации», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Представить свои работы участники смогут 26 ноября. Эксперты и инвесторы выберут десять лучших проектов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что форум «Время возможностей для самозанятых» пройдёт 28 октября в Московской области.