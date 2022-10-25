В Хабаровске 7 ноября выступит Российский национальный молодёжный симфонический оркестр
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Об этом пишет transsibinfo.com.
Отмечается, что за четыре года оркестр, в составе которого 121 музыкант, дал 160 концертов в 25 городах страны.
За пульт встанет московский дирижёр Алексей Рубин, а солировать будет артистка Московской филармонии, концертмейстер Елена Таросян (скрипка).
В материале уточняется, что билеты на концерт доступны обладателям «Пушкинской карты». Кроме того, по всероссийской программе люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить мероприятие бесплатно.
21 октября ФАН сообщило, что Московский Губернский театр представил новый спектакль «Джаз-комедия».