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В Хабаровске 7 ноября выступит Российский национальный молодёжный симфонический оркестр

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В Хабаровске в рамках проекта «Дни Москвы в Хабаровском крае» 7 ноября в краевой филармонии выступит Российский национальный молодёжный симфонический оркестр.
В Хабаровске 7 ноября выступит Российский национальный молодёжный симфонический оркестр
  • Gettyimages.ru
  • © Mohamad Ridzuan Abdul Rashid / EyeEm

Об этом пишет transsibinfo.com.

Отмечается, что за четыре года оркестр, в составе которого 121 музыкант, дал 160 концертов в 25 городах страны.

За пульт встанет московский дирижёр Алексей Рубин, а солировать будет артистка Московской филармонии, концертмейстер Елена Таросян (скрипка).

В материале уточняется, что билеты на концерт доступны обладателям «Пушкинской карты». Кроме того, по всероссийской программе люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить мероприятие бесплатно.

21 октября ФАН сообщило, что Московский Губернский театр представил новый спектакль «Джаз-комедия».

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