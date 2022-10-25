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Аналитики сообщили, что в Москве и Петербурге стали чаще приобретать квартиры с отделкой

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Аналитики ВТБ рассказали, что россияне стали чаще приобретать квартиры с отделкой в Москве и Санкт-Петербурге.
Аналитики сообщили, что в Москве и Петербурге стали чаще приобретать квартиры с отделкой
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Mamin / EyeEm

Об этом сообщают «Известия».

«В основном клиенты приобретают с ремонтом квартиры комфорт-класса: в столице в этом сегменте сейчас порядка 88% объектов реализуются с отделкой white box или под ключ, включая мебель. В Санкт-Петербурге — 91%, в Московской области — 77%, в Ленинградской — 71%», — пояснили эксперты.

По их словам, люди стали чаще приобретать квартиры с отделкой, чтобы сразу получить готовое жильё и сэкономить деньги на ремонте.

По данным ВТБ, готовая отделка как минимум на 30% дешевле, чем ремонт собственными силами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области до конца текущего года планируют завершить строительные работы на 35 объектах.

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