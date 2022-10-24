Узнать больше

В Подмосковье введут универсальное пособие на детей с 2023 года

Короткая ссылка
В Московской области введут универсальное пособие на детей с 2023 года.
В Подмосковье введут универсальное пособие на детей с 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Минсоцразвития региона Людмилу Болатаеву.

Пособие объединит выплаты беременным, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Подать заявление на получение средств можно будет через госуслуги. Выплата рассчитана на семьи с низкими доходами с учётом имущества.

«Размер нового пособия составит 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребёнка — это от 7,5 до 14 тыс. рублей», — уточнила Болатаева.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии 63 студенческие семьи получили по 100 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить