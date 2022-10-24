Автоэксперт Канаев дал советы по уходу за машиной в холодное время года

Руководитель общественного движения «Автомобильный союз», автоэксперт Сергей Канаев дал советы по уходу за машиной в холодное время года.

«У двигателя самое основное — это завестись. Это его основная нагрузка в морозы. А если он у вас завёлся, то всё, дальше он может ехать», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Тем, кто использует автомобиль круглогодично, эксперт советует обратить внимание на коробку передач.

Как отметил Канаев, с учётом климата в средней полосе России механическая коробка передач проще и надёжнее.

«Если у вас механическая коробка передач, то всё зависит от того, как вы собираетесь ехать. Если вы собираетесь потихоньку, на второй передаче выезжать из своей деревни или посёлка в течение 10 минут, то машина даже лучше прогреется в дороге», — сказал он.

По его словам, для разогрева автоматической коробки передач нужно около пяти минут, механической — около двух.

«А если температура ниже минус десяти, тогда дополнительные три градуса прибавляют по одной минуте разогрева. Не сложно посчитать, что если на улице -30 °С, тогда коробку-автомат нужно прогревать 10 минут, а механику — 7 минут», — добавил Канаев.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.