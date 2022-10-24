Мантуров обсудил с властями Узбекистана вопросы промышленной кооперации

Зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в рамках рабочей поездки встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Мантуров отметил значимость подписанной в сентябре 2022 года Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.

Он также рассказал о намеченных в рамках Межправкомиссии планах совместной работы.

Как подчеркнул Мантуров, двусторонние торгово-экономические связи укрепляются, несмотря на внешние вызовы.

«Россия уверенно удерживает свои позиции как одного из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время в фокусе нашего внимания 20 совместных проектов в нефтегазовой сфере, машиностроении, химической отрасли и т. д. общей стоимостью $8,4 млрд. Кроме того, в ходе МПК партнёры передали предложения по 23 новым инициативам объёмом в $3,7 млрд», — сказал он.

По его словам, планируется продолжить практику создания совместных индустриальных парков в Узбекистане с участием российских операторов промышленных парков.