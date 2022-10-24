В Ростовской области обезвредили 294 боеприпаса времён войны с начала года

В Ростовской области обезвредили 294 боеприпаса времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на замгубернатора региона Вадима Артёмова.

По его словам, большую часть боеприпасов нашли в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Аксайском районах.

Как отметил Артёмов, поисковики находят на местах сражений мины, бомбы, оружие и технику.

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» передавала, что в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.