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В Ростовской области обезвредили 294 боеприпаса времён войны с начала года

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В Ростовской области обезвредили 294 боеприпаса времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.
В Ростовской области обезвредили 294 боеприпаса времён войны с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на замгубернатора региона Вадима Артёмова.

По его словам, большую часть боеприпасов нашли в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Аксайском районах.

Как отметил Артёмов, поисковики находят на местах сражений мины, бомбы, оружие и технику.

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» передавала, что в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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