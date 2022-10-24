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В Москве утвердили проект планировки станции метро «Суворовская»

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В Москве утвердили проект планировки станции метро «Суворовская» Кольцевой линии метро, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В Москве утвердили проект планировки станции метро «Суворовская»
  • РИА Новости

«Люблинско-Дмитровская линия — единственный диаметр Московского метрополитена, имеющий только одну пересадку на Кольцевую. После того как «Суворовская» свяжет северный участок Люблинско-Дмитровской с Кольцевой линией метро, у пассажиров появятся дополнительные маршруты, а загруженность станции «Проспект Мира» уменьшится на 30%», — отметила Княжевская.

Со своей стороны, заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев рассказал, что в соответствии с проектом новую станцию метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатская, Дурова и Олимпийскому проспекту планируется разместить вдоль Суворовской площади.

Территория, прилегающая к станции метро, будет благоустроена.

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