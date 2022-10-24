В ГД внесён проект о включении в гражданский оборот России юрлиц и ИП новых регионов
- РИА Новости
Документ размещён в думской электронной базе.
В нём указывается, что до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юрлиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской областей.
Законопроектом предлагается также урегулировать порядок ведения предпринимательской деятельности для физлиц.