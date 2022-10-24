В ГД внесён проект о включении в гражданский оборот России юрлиц и ИП новых регионов

В Госдуму внесён законопроект о включении в гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на день принятия в Российскую Федерацию новых субъектов.

РИА Новости