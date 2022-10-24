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В ГД внесён проект о включении в гражданский оборот России юрлиц и ИП новых регионов

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В Госдуму внесён законопроект о включении в гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на день принятия в Российскую Федерацию новых субъектов.
В ГД внесён проект о включении в гражданский оборот России юрлиц и ИП новых регионов
  • РИА Новости

Документ размещён в думской электронной базе.

В нём указывается, что до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юрлиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской областей.

Законопроектом предлагается также урегулировать порядок ведения предпринимательской деятельности для физлиц.

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