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Главред RT Симоньян объявила о прекращении сотрудничества с Антоном Красовским

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о прекращении сотрудничества с журналистом Антоном Красовским из-за его высказывания о детях.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно... Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала она в Telegram.

Речь идёт о высказывании Красовского в авторской программе. Его гость, писатель Сергей Лукьяненко,  рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что «Украина оккупирована москалями». В ответ на это журналист призвал топить таких детей.

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