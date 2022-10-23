В Старый Оскол временно переселили порядка 150 жителей города Шебекино

Около 150 человек, проживающих в Шебекине, временно отселили в Старый Оскол, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который посетил пункт временного размещения.

«Здесь уже проживает порядка 120 человек, четвёртая часть из которых — дети. Знаю, что сейчас едет ещё один автобус из Шебекино с 35 жителями», — написал он в Telegram.

Главе области поступили просьбы от жителей: от утренней зарядки до трудоустройства, сообщил он.

«Будем помогать. В том числе есть запрос, как добраться в ПВР жителям Шебекино. Обращаться нужно к главам округов Владимиру Жданову и Андрею Чеснокову. Всё, что в наших силах, постараемся решить», — сказал Гладков.

Утром 22 октября Шебекино попало под обстрел. Два мирных жителя погибли.