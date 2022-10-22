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Глава Госсовета Крыма: свыше 600 жилых домов в Мариуполе требуют замены

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Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что более 600 жилых домов в Мариуполе требуют замены.
Глава Госсовета Крыма: свыше 600 жилых домов в Мариуполе требуют замены
  • © AP Photo

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал по итогам поездки в Мариуполь.

«Каким нам предстал Мариуполь? Это жуткая картина боёв. Более 600 жилых домов требуют замены. Из хорошего — дороги восстанавливаются, по городу проехать — нет никаких проблем, и началось масштабное строительство жилья», — сказал Константинов.

По его словам, в Мариуполе он проведал крымских строителей и посмотрел на процесс строительства целых микрорайонов.

«Строят очень быстро, люди работают практически круглосуточно», — добавил он.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что военные строители сдали в Мариуполе ещё три жилых многоэтажных дома.

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