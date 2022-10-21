Житель Первомайска в ЛНР подорвался на мине «Лепесток»

Мэр Первомайска Сергей Колягин заявил, что житель города подорвался на противопехотной мине «Лепесток», заложенной боевиками ВСУ.

«По неосторожности одного из наших жителей произошёл очередной несчастный случай, связанный с боевыми действиями и их последствиями. От мины «Лепесток» получил ранения мужчина 1990 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что происшествие произошло в черте города, в частном секторе.

Для предупреждения подобных инцидентов глава Первомайска поручил профильным службам разместить наглядную информацию о минах типа «Лепесток» в людных местах и оповещать об опасности граждан через СМИ.

Ранее сообщалось, что мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Донецке.