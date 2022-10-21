Житель Первомайска в ЛНР подорвался на мине «Лепесток»
- РИА Новости
«По неосторожности одного из наших жителей произошёл очередной несчастный случай, связанный с боевыми действиями и их последствиями. От мины «Лепесток» получил ранения мужчина 1990 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что происшествие произошло в черте города, в частном секторе.
Для предупреждения подобных инцидентов глава Первомайска поручил профильным службам разместить наглядную информацию о минах типа «Лепесток» в людных местах и оповещать об опасности граждан через СМИ.
Ранее сообщалось, что мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Донецке.