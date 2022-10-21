Бастрыкин поручил изучить завышение цен на продукцию для мобилизованных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать завышение цен на продукцию для мобилизованных россиян.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению, Главному военному следственному управлению СК России изучить факты завышения цен торговыми организациями на продукцию, востребованную в рамках частичной мобилизации», — говорится в заявлении.

Глава СК также поставил задачу в кратчайшие сроки доложить о принимаемых мерах реагирования в рамках действующего законодательства.

Ранее ФАС выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки в России.