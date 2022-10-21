Бастрыкин поручил изучить завышение цен на продукцию для мобилизованных
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Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.
«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению, Главному военному следственному управлению СК России изучить факты завышения цен торговыми организациями на продукцию, востребованную в рамках частичной мобилизации», — говорится в заявлении.
Глава СК также поставил задачу в кратчайшие сроки доложить о принимаемых мерах реагирования в рамках действующего законодательства.
Ранее ФАС выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки в России.