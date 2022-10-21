Астраханские волонтёры присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное Минкультуры.
На территории консерватории в субботу, 22 октября, откроется сбор гуманитарной помощи.
Принимаются продукты длительного хранения, а также спальные мешки, средства личной гигиены, предметы обихода.
Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.