Астраханские волонтёры присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи

Астраханская государственная консерватория совместно с региональным отделением общественного движения «Волонтёры культуры» присоединилась к Всероссийской акции взаимопомощи.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное Минкультуры.

На территории консерватории в субботу, 22 октября, откроется сбор гуманитарной помощи.

Принимаются продукты длительного хранения, а также спальные мешки, средства личной гигиены, предметы обихода.

Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.