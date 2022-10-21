Узнать больше

Астраханские волонтёры присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи

Короткая ссылка
Астраханская государственная консерватория совместно с региональным отделением общественного движения «Волонтёры культуры» присоединилась к Всероссийской акции взаимопомощи.
Астраханские волонтёры присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное Минкультуры.

На территории консерватории в субботу, 22 октября, откроется сбор гуманитарной помощи.

Принимаются продукты длительного хранения, а также спальные мешки, средства личной гигиены, предметы обихода.

Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить