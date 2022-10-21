В Москве начали благоустраивать территорию у будущей станции метро «Внуково»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции метро «Внуково» приведём в порядок привокзальную площадь, улицы Центральная, 1-я и 2-я Рейсовые», — сказал Бирюков.
По его словам, главная задача — сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, решить вопросы с организацией стоянок для автомобилей, включая такси.
Завершение работ запланировано на IV квартал 2023 года.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве создадут новый пешеходный маршрут.