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В Москве начали благоустраивать территорию у будущей станции метро «Внуково»

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В Москве начали благоустраивать территорию у будущей станции метро «Внуково», заявил заммэра Пётр Бирюков.
В Москве начали благоустраивать территорию у будущей станции метро «Внуково»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции метро «Внуково» приведём в порядок привокзальную площадь, улицы Центральная, 1-я и 2-я Рейсовые», — сказал Бирюков.

По его словам, главная задача — сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, решить вопросы с организацией стоянок для автомобилей, включая такси.

Завершение работ запланировано на IV квартал 2023 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве создадут новый пешеходный маршрут.

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