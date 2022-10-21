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В УрФО благоустроили более 180 объектов в рамках нацпроекта

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В Уральском федеральном округе благоустроили более 180 объектов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
В УрФО благоустроили более 180 объектов в рамках нацпроекта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Лидирует Челябинская область, где работы завершены на 125 объектах.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» — один из самых узнаваемых, востребованных и успешных. Благоустройство общественных пространств с учётом мнения горожан позволяет раскрыть потенциал территории, создать новые рабочие места и получить комфортную среду», — заявил полпред в УрФО Владимир Якушев.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.

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