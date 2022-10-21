В Петербурге рассказали о готовящемся открытии филиала Государственного музея спорта

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева рассказала, что в Санкт-Петербурге готовится открытие филиала Государственного музея спорта.

«В современной тревожной обстановке может показаться, что создание музея спорта не самая практичная или своевременная затея. Но если посмотреть глубже, то мы увидим, что музей способствует связи времён и поколений», — прокомментировала «Петербургскому дневнику» директор музея.

Истягина-Елисеева, в частности, отметила, что Государственный музей спорта является членом ICOM (International Council of Museums — Международного совета музеев), куда входят все ведущие музеи мира, и членом Союза музеев России, куда входят все ведущие музеи страны.

Ранее НСН сообщала, что Дворец спорта «Некрасовка», входящий в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, планируют открыть в 2023 году, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.