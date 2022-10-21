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В Петербурге рассказали о готовящемся открытии филиала Государственного музея спорта

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Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева рассказала, что в Санкт-Петербурге готовится открытие филиала Государственного музея спорта.
В Петербурге рассказали о готовящемся открытии филиала Государственного музея спорта
  • РИА Новости

«В современной тревожной обстановке может показаться, что создание музея спорта не самая практичная или своевременная затея. Но если посмотреть глубже, то мы увидим, что музей способствует связи времён и поколений», — прокомментировала «Петербургскому дневнику» директор музея.

Истягина-Елисеева, в частности, отметила, что Государственный музей спорта является членом ICOM (International Council of Museums — Международного совета музеев), куда входят все ведущие музеи мира, и членом Союза музеев России, куда входят все ведущие музеи страны.

Ранее НСН сообщала, что Дворец спорта «Некрасовка», входящий в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, планируют открыть в 2023 году, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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