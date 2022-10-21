В РСТ назвали отменившие ковидные ограничения для туристов страны

Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева рассказала, какие страны отменили санитарные ограничения для въезжающих туристов.

Роспотребнадзор отменил постановление об обязательном ПЦР-тестировании при въезде в страну. Также без ограничений можно посещать и некоторые зарубежные страны.

В беседе с «Парламентской газетой» Санаева сообщила, что все санитарные ограничения отменили такие массовые для россиян туристические направления, как Турция и Египет. Без ПЦР-теста и сертификата о прививке также можно поехать на Мальдивы, в Грузию и Абхазию.

Однако в ОАЭ ограничения пока сохраняются, и при въезде необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 48 часов до вылета.

Информация об ограничениях на сайтах туроператоров постоянно обновляется, поэтому, планируя путешествие, всегда стоит уточнять у оператора или в консульском отделе страны актуальные данные, заключила специалист.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.