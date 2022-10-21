В Хабаровске проинспектировали жильё для детей-сирот

В Хабаровске губернатор края Михаил Дегтярёв совместно с заместителем председателя краевого правительства по строительству Керимом Сунгуровым проинспектировал квартиры, предназначенные для детей-сирот.

Об этом информирует transsibinfo.com.

В течение ближайшего месяца благоустроенное жильё в новом ЖК получат 20 граждан из числа выросших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дегтярёв отметил, что благодаря краевым программам в текущем году жильё получат более 400 таких жителей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области 137 детей-сирот приобрели квартиры и дома с использованием жилищных сертификатов.