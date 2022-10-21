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На продление метро в Нижнем Новгороде направят ещё 9 млрд рублей

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На продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде направят более 9 млрд рублей.
На продление метро в Нижнем Новгороде направят ещё 9 млрд рублей
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Время Н», об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядчику уже перечислили аванс в размере 4,5 млрд рублей (в том числе 1 млрд — в 2021 году). Суммы передаются в качестве аванса для закупки оборудования и материалов с учётом ситуации на рынке.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что почти 165 млн бесплатных пересадок совершили пассажиры МЦД на МЦК и метро.

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