Юрист Красовская рассказала подробности о расчёте доплат к пенсиям

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала подробности о расчёте доплат к пенсиям.

В беседе с Life.ru она заявила, что суммы доплат пересчитываются ежеквартально.

«Они могут увеличиваться как в большую, так и в меньшую сторону. Тем не менее обычно выплаты увеличиваются», — отметила юрист.

По словам Красовской, право на доплату имеют в том числе представители ряда профессий с очень большим опытом работы. При этом они уже не должны работать по специальности, которая даёт право на льготу.

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