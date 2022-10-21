Юрист Красовская рассказала подробности о расчёте доплат к пенсиям
- РИА Новости
В беседе с Life.ru она заявила, что суммы доплат пересчитываются ежеквартально.
«Они могут увеличиваться как в большую, так и в меньшую сторону. Тем не менее обычно выплаты увеличиваются», — отметила юрист.
По словам Красовской, право на доплату имеют в том числе представители ряда профессий с очень большим опытом работы. При этом они уже не должны работать по специальности, которая даёт право на льготу.
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