В колледжах Подмосковья 22 октября пройдёт единый день открытых дверей

В колледжах Московской области пройдёт единый день открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет». Он состоится 22 октября.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора региона Ирину Каклюгину.

«Уже сейчас в Подмосковье успешно работают кластеры по двум направлениям: «Машиностроение» и «Металлургия». В следующем году их число будет увеличено, к ним добавятся «Радиоэлектроника» и «Сельское хозяйство», — заявила она.

По её словам, в ходе единого дня открытых дверей состоятся мастер-классы, экскурсии по производствам, встречи со специалистами.

Ранее, как передавал сайт kp.ru, основатель SuperJob Алексей Захаров рассказал о перспективах выпускников найти работу.