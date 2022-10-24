Юрист Соловьёв предупредил о распространении связанной с инвестициями мошеннической схемы

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT назвал одной из самых популярных схем мошенников «инвестирование» в «выгодные» проекты и инвестиционные фонды.

Эксперт отметил, что мошенники создают сайт-двойник, подделанный под площадку для инвестирования одного из популярных финансово-кредитных учреждений.

«Человек оставляет на нём заявку с номером своего телефона, после чего мошенническая схема вступает в основную стадию. Злоумышленники для начала выгодного инвестирования просят жертву перевести деньги самому себе на QIWI-кошелёк, чтобы открыть брокерский счёт», — объяснил Соловьёв.

После чего человеку приходит сообщение, что некий кошелёк запрашивает у него деньги и код, добавил юрист.

«В свою очередь, «менеджер инвестиционной компании» постоянно поддерживает связь с клиентом, говоря, что код нужен для того, чтобы открыть ему брокерский счёт», — заявил специалист.

После введения кода, по словам юриста, со счёта списываются деньги.

Однако, как уточнил собеседник RT, иногда мошенники звонят и на следующий день.

«Они говорят, что деньги списались по ошибке и что надо ввести такую же сумму, чтобы вернуть всё ранее утраченное на свой счет. И тут многие попадаются на вторую волну бессовестного обмана», — добавил он.

Специалист порекомендовал совершать любые инвестиции в банке при участии работника финансово-кредитной организации.

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