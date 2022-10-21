Эксперт Соколов посоветовал автомобилистам подготовить машину к зиме до наступления холодов

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, что необходимо сделать для подготовки машины к зиме.

Кроме замены летней резины на зимнюю, обязательно следует проверить дворники. Если щётки очистителя оставляют грязные полосы и разводы, то, вероятно, износились резинки, отметил специалист в разговоре с Life.ru.

По его словам, авто, которое после последнего ТО проехало более 8 тыс. км, нуждается в замене моторного масла.

Он также посоветовал обработать силиконовой смазкой резинки на дверях, окнах, багажнике и капоте, а замки — водоотталкивающим аэрозолем во избежание промерзания. Также Соколов порекомендовал до первых заморозков произвести прокачку системы отопления.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.