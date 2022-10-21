Песков: никаких обсуждений на тему возможности призыва женщин в армию нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений на тему возможного призыва женщин в армию нет.

Он прокомментировал предложение депутата Госдумы Алексея Чепы по примеру Израиля начать призывать в российскую армию женщин. Журналисты спросили его, как в Кремле относятся к такому предложению.

«Никак. Тоже никаких обсуждений на этот счёт не было», — сказал Песков.

Ранее в Минобороны России заявили, что женщины вне зависимости от семейного положения и прочих личных обязательств не подпадают под призыв в рамках частичной мобилизации.