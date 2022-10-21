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Песков: никаких обсуждений на тему возможности призыва женщин в армию нет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений на тему возможного призыва женщин в армию нет.
Песков: никаких обсуждений на тему возможности призыва женщин в армию нет
  • РИА Новости

Он прокомментировал предложение депутата Госдумы Алексея Чепы по примеру Израиля начать призывать в российскую армию женщин. Журналисты спросили его, как в Кремле относятся к такому предложению.

«Никак. Тоже никаких обсуждений на этот счёт не было», — сказал Песков.

Ранее в Минобороны России заявили, что женщины вне зависимости от семейного положения и прочих личных обязательств не подпадают под призыв в рамках частичной мобилизации.

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