Синоптик Тишковец посоветовал автомобилистам переходить на зимнюю резину через две недели

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда автомобилистам стоит поменять летнюю резину на зимнюю.

«Свойства резины ухудшаются, когда среднесуточная температура воздуха оказывается ниже +5 °С. Это уже будет происходить в ближайшие дни, но это неустойчивая ситуация, потому что ещё будут всплески тепла до +10 °С. Согласитесь, при +10 °С ездить на шипах не совсем разумно», — сказал Тишковец.

На то, чтобы сменить резину, у автомобилистов есть ещё пара недель, заключил синоптик.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.