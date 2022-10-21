Бочкарёв заявил о завершении первого этапа программы реновации в 17 районах Москвы
- РИА Новости
«К настоящему моменту в этих районах более 15 тыс. жителей из 86 старых домов переехали в новые квартиры или готовятся к переезду», — отметил Бочкарёв.
По его словам, всего на данный момент в столице расселяется 281 старый жилой дом, полностью расселены ещё 278 здания.
Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщил, что указанные районы расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном, Троицком и Новомосковском административных округах.
«Благодаря слаженной работе городских властей продолжаются работы по подбору дополнительных стартовых площадок, по оптимизации сроков строительства, а также ускоряются сроки переселения жителей. Всё это влияет на темпы реализации программы», — уточнил он.
Всего в рамках программы новые квартиры должны получить около 1 млн горожан.