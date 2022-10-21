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Бочкарёв заявил о завершении первого этапа программы реновации в 17 районах Москвы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в 17 районах города завершился первый этап программы реновации.
Бочкарёв заявил о завершении первого этапа программы реновации в 17 районах Москвы
  • РИА Новости

«К настоящему моменту в этих районах более 15 тыс. жителей из 86 старых домов переехали в новые квартиры или готовятся к переезду», — отметил Бочкарёв.

По его словам, всего на данный момент в столице расселяется 281 старый жилой дом, полностью расселены ещё 278 здания.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщил, что указанные районы расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном, Троицком и Новомосковском административных округах.

«Благодаря слаженной работе городских властей продолжаются работы по подбору дополнительных стартовых площадок, по оптимизации сроков строительства, а также ускоряются сроки переселения жителей. Всё это влияет на темпы реализации программы», — уточнил он.

Всего в рамках программы новые квартиры должны получить около 1 млн горожан.

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